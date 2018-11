Hannover Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat am Mittwoch im Landtag dafür geworben, die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt als Chance zu begreifen. Der CDU-Politiker reagierte damit auf eine Anfrage der AfD-Fraktion nach den Auswirkungen des technologischen Wandels auf die Wirtschaft in Niedersachsen.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit erwartet laut Althusmann für die Nordländer Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2035 keinen nennenswerten Beschäftigungsabbau. Unter dem Strich stehe ein geringfügiges Minus von 16 000 Erwerbstätigen bei aktuell insgesamt 5,25 Millionen Erwerbstätigen im ganzen Norden. Negative Auswirkungen haben nach den Worten Althusmanns voraussichtlich einige Industriezweige. Auf der anderen Seite entstünden aber fast 200 000 neue Arbeitsmöglichkeiten insbesondere in den Bereichen Information und Kommunikation.

Um die Herausforderungen des digitalen Wandels zu meistern, leiste die Landesregierung mit der Fachkräfteinitiative Niedersachsen und den laufenden Arbeitsmarktprogrammen einen wichtigen Beitrag zu Qualifizierung von Arbeitnehmern. Während in den asiatischen Staaten 83 Prozent der Bevölkerung der Digitalisierung positiv gegenüberstehe, liege der Zuspruch zu technologischen Veränderungen in Deutschland bei etwa 50 Prozent.

Vor diesem Hintergrund warb der Minister dafür, eher die Chancen als die Risiken der Digitalisierung in den Vordergrund und die entsprechenden Weichen in den Schulen frühzeitig zu stellen.

Schon heute verfügten mehr als 94 Prozent der Betriebe in Niedersachsen über digital gestützte Arbeitsmittel. Alle gesellschaftlichen Bereiche, allen voran die Wirtschaft, werden laut Althusmann in den kommenden Jahren von neuen digitalen Technologien betroffen sein. Für die Handwerksunternehmen in Niedersachsen werde im kommenden Jahr ein mit 15 Millionen Euro ausgestatteter Digitalbonus auf den Weg gebracht, um digitale Produktionsprozesse zu fördern.