Aufsichtsrat der NordLB entlastet

Hannover Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung hat am Dienstag der Entlastung des Aufsichtsrats der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (NordLB) für das vergangene Geschäftsjahr zugestimmt. Das Land Niedersachsen ist mit 59,13 Prozent größter Träger des Geldhauses. Die Bank wird ihre Geschäftsergebnisse für 2018 am 4. April in Hannover präsentieren. Die NordLB hatte wegen des schwierigen Geschäfts bei der Schiffsfinanzierung Milliardenverluste verzeichnet. Die Bank soll für rund 3,5 Milliarden Euro saniert werden.