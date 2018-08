Hannover /Aurich /Im Nordwesten In der Debatte um die Job-Krise beim Windanlagenhersteller Enercon mit drohenden Massenentlassungen von über 800 Mitarbeitern übt Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) scharfe Kritik an der Unternehmensführung. Dass die Enercon-Chefs einer Einladung zum Krisengipfel am Mittwoch in Hannover die kalte Schulter zeigten, nannte Althusmann „ein ausgesprochen schwieriges Signal“.

Gerade in Krisenzeiten sei „Sozialpartnerschaft ein hohes Gut“, betonte der Wirtschaftsminister, der neben Enercon-Betriebsräten auch die IG Metall Küste an einen Runden Tisch gebeten hatte. „Diese Landesregierung steht eng an der Seite der Belegschaft“, versicherte Althusmann den rund 200 vor dem Ministerium demonstrierenden Enercon-Mitarbeitern aus den Zuliefer-Betrieben in Westerstede, Haren, Aurich und Emden.

Der Wirtschaftsminister hofft unverändert, dass Enercon die Ankündigung zum massiven Stellenabbau „nicht vollziehen wird“. Die Landesregierung werde mit dem Unternehmen „im Gespräch bleiben“. Wichtig sei, in einer schwierigen Lage für die Windkraftbranche, so Althusmann, „eine Übergangslösung zu finden, bis die Konjunktur wieder anzieht“. Der Wirtschaftsminister ist überzeugt, dass mithilfe des Bundes der Bau neuer Windkraftanlagen „schnell auf den Weg gebracht“ werden könne. Althusmann: „Die Energiewende wird von mir ausdrücklich befürwortet.“

Der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken, nannte die Nicht-Teilnahme Enercons an einem Gespräch mit dem Wirtschaftsminister eine „Sauerei“. „So kann man mit der Belegschaft nicht umgehen“, rief Geiken den Enercon-Mitarbeitern zu, die mit Trillerpfeifen und einem ohrenbetäubenden Lärm ihrem Ärger Luft machten. „Wir haben für die Firma jahrelang alles gegeben", sagte Heiner Kleen vom Enercon-Ableger WEC Site Services in Westerstede.

Die Geschäftsführung wolle nicht nur die Mitbestimmung aushebeln, sondern auch mit einem unübersichtlichen Konzerngeflecht „Steuern umgehen“, kritisierte Geiken, der die klare Erwartung an Enercon im Namen der gesamten Belegschaft formulierte: „Dass das Unternehmen, das Land, der Bund und die Gewerkschaften nach Brückenlösungen suchen.“

Die Grünen-Spitzenpolitikerin Meta Janssen-Kucz (Leer) erwartet, „dass jetzt auch der Ministerpräsident auf den Tisch haut“.