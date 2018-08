Bei Enercon Gespräche gefordert

Hannover /Aurich /Westerstede Der Widerstand gegen den angekündigten Abbau Hunderter Stellen und Standortschließungen im Umfeld des Windkraftanlagenbauers Enercon (Aurich) wächst, die IG Metall Küste und Betriebsräte machen mobil: „Wir setzen auf Verhandlungen über Alternativen zu einem solchen Kahlschlag“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste. „Wir erwarten, dass auch die Enercon-Geschäftsführung an dem Runden Tisch im Wirtschaftsministerium in Hannover teilnimmt. Allein aus Respekt gegenüber den Beschäftigten und ihren Familien darf das Unternehmen die Einladung des Ministers nicht ausschlagen“, so der Gewerkschafter.

Vor Beginn des Runden Tisches soll es an diesem Mittwoch ab 15.30 Uhr eine Kundgebung vor dem Wirtschaftsministerium in Hannover geben. Die IG Metall Küste erwartet dazu auch Delegationen von Standorten in Aurich, Emden, Haren und Westerstede. Neben Geiken solle auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sprechen.