Hannover /Aurich Der kriselnde Auricher Windanlagenbauer Enercon hält trotz Hilfsangeboten der Politik an dem angekündigten Abbau von bis zu 3000 Stellen fest. „Letztendlich müssen wir jetzt für uns ganz klar festhalten, dass an dem Schritt kein Weg vorbeigeht“, sagte Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig am Mittwoch in der Staatskanzlei in Hannover.

Zuvor hatte er mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Energieminister Olaf Lies (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) über Erleichterungen für den Windanlagenbau gesprochen. Neben dem Standort Aurich dürfte vor allem der Rotorblattbau in Magdeburg von dem Stellenabbau betroffen sein. Laut Kettwig ist die Fertigung von Rotorblättern in Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig. Niedersachsens Landesregierung sieht das anders. Sie will sich beim Bund für einfachere Genehmigungen von Windrädern starkmachen: So sollen Sperrbereiche für die Flugsicherung verkleinert werden. Auch die Genehmigungen für das Repowering, den Austausch alter durch neue Anlagen, soll einfacher werden. Niedersachsen will zudem den Mindestabstand von 1000 Metern von Windrädern zur Wohnbebauung unterlaufen.

Am Abend verkündeten Althusmann, der Auricher Landrat Olaf Meinen und Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig in Aurich dann die Gründung einer Taskforce. In diesem Kreis sollen Maßnahmen wie Kurzarbeit und Umschulungen für rund 1500 Arbeitnehmer in Ostfriesland ausgelotet werden.