Bahnverkehr bei Hannover gestört

Hannover Bahnreisende zwischen Hamburg und Hannover müssen sich wegen Gleisarbeiten vom Freitag, 6. Juli, bis Sonntag, 26. August, auf Einschränkungen einstellen. Die ICE-Züge Hamburg-Frankfurt-Basel-Stuttgart nehmen eine Umleitung, was 20 Minuten mehr Fahrzeit und einen Ausfall der Halte in Lüneburg, Uelzen und Celle bedeutet, wie die Bahn mitteilte. Die Linie Hamburg-München verkehrt zwar auf der gewohnten Strecke, legt aber zusätzliche Stopps in Lüneburg, Uelzen und Celle ein. Die meisten der IC-Züge Karlsruhe-Stralsund entfallen zwischen Hamburg und Hannover, manche fahren zu anderen Zeiten.