Hannover Die Ministerpräsidenten der Autoländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern haben entsetzt auf die Entscheidung von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) reagiert, die Batterieforschung im nordrhein-westfälischen Münster massiv zu fördern.

In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordern Stephan Weil (SPD), Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) die Bundesregierung auf, „die Standortentscheidung nochmals zu prüfen und uns die fachlichen Gründe der Entscheidung transparent und nachvollziehbar darzulegen“, heißt es in dem Schreiben, welches unserer Redaktion vorliegt. „Dort, wo es um weltweite Technologieführerschaft geht, sind strukturpolitische Erwägungen nicht zielführend“, ergänzen die Ministerpräsidenten in ihrem Schreiben.

Es sei ein „fatales Signal“, wenn solche Entscheidungen nach strukturpolitischen Erwägungen getroffen würden. Das ist eine klare Spitze gegen das münsterländische Ibbenbüren. In der früheren Steinkohlestadt soll das Batterierecycling erprobt werden. Die Münsterländerin Karliczek hatte am Freitag verkündet, dass Nordrhein-Westfalen Hauptstandort der Batterieforschung in Deutschland werden solle.

Alle drei Bundesländer hatten sich selbst mit jeweils einem Standort für den 500 Millionen-Euro-Etat des Bundes stark gemacht: Die Bewerberregionen Ulm, Salzgitter und Augsburg seien auch weit besser geeignet als Münster und das zum Batterierecycling vorgesehene Ibbenbüren. „Soweit bekannt, haben in der Auswahlkommission weder die Vertreter der Industrie noch die Vertreter der Fraunhofer-Gesellschaft als Gutachter der Standortbewerbungen für Münster votiert“, heißt es in dem Schreiben.