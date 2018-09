Bauarbeiten behindern Zugverkehr

Hannover Eine Brückenerneuerung in Hannover beeinträchtigt Anfang Oktober den Bahnverkehr in Niedersachsen. Vom 1. bis zum 15. Oktober halten die meisten IC- und ICE-Züge nicht in Hannover Hauptbahnhof sondern an Ausweichstationen, wie die Bahn mitteilte.

Auch im Regionalverkehr können etliche Züge den Hauptbahnhof nicht anfahren, Fahrzeiten verlängern sich und Anschlüsse entfallen.

Einzig die ICE-Verbindung vom Ruhrgebiet über Hannover nach Berlin fährt wie gewohnt den Hauptbahnhof an. Die ICE-Züge von Hamburg nach München und Frankfurt halten statt im Hauptbahnhof in Hannover Messe/Laatzen, einzelne Fahrten sowie die zweistündliche Linie Bremen-München entfallen. Die IC-Züge zwischen Amsterdam und Berlin sowie Köln und Dresden stoppen in Wunstorf und Lehrte. Auch im S-Bahnverkehr kommt es zu umfangreichen Fahrplanänderungen.