Bauern verärgert über Landverlust

Hannover Gegen die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Wohn- und Industriegebiete hat das Landvolk Niedersachsen protestiert. „Tag für Tag verlieren wir sieben Hektar“, sagte Vizepräsident Holger Hennies. Gründe seien die Schaffung neuer Wohn- und Industriegebiete und der Bau neuer Straßen. Hennies regte ein Umdenken zur Nachnutzung innerhalb bestehender Ortschaften statt des Neubaus am Ortsrand an. Auch für Gewerbeansiedlungen gebe es oft brachliegende Immobilien, die man dafür statt neuer Flächen nutzen könne.