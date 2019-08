Hannover Etwa 13 800 Familien in Niedersachsen und gut 900 Familien in Bremen haben Baukindergeld beziehungsweise eine Auszahlungsbestätigung bekommen. Das geht aus Zahlen des Bundesinnenministeriums hervor. Seit seiner Einführung im Herbst 2018 bis Ende des Jahres waren es in Niedersachsen 7099 und in Bremen 492 Anträge, die bewilligt wurden. Von Jahresbeginn bis Ende Juni 2019 haben noch einmal 6680 Familien in Niedersachsen und 415 in Bremen die staatliche Förderung bekommen. Die beantragten Summen belaufen sich in Niedersachsen auf 289 Millionen Euro und in Bremen auf 19,3 Millionen Euro. Das Geld wird den Familien erst ausbezahlt, wenn der komplette Antrag samt Nachweisdokumenten von der KfW-Bankengruppe angenommen wurde. Das Baukindergeld ähnelt der früheren Eigenheimzulage.

