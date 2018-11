Hannover /Berlin Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat die Festlegung der Vergaberegeln durch die Bundesnetzagentur am Montag begrüßt. Lies ist Vizevorsitzender des Beirats der Agentur. „Wir sind einen guten Schritt vorangekommen. Allerdings reicht das nicht aus, um eine flächendeckende Versorgung herzustellen“, sagte Lies der NWZ.

Dass es auch mit der aktuellen Versteigerung weiter Funklöcher geben werde, sei klar gewesen, sagt er. „Es wurde im Vorfeld der Eindruck erweckt, die neu zu vergebenden Frequenzen könnten jetzt alle Probleme lösen. Aber das geht rein praktisch gar nicht“, erklärt er.

Vor der Beiratssitzung am Montag hatte es politischen Streit um die Frage gegeben, ob Deutschland sein Netz auf „5G bis zur letzten Milchkanne“ ausbauen müsse. „Ein Teil der Debatte hat ausgeblendet, um welche Frequenzen es eigentlich geht. Die nun zu versteigernden Frequenzen in den Bereichen 2 und 3,6 GHz umfassen nur einen Bereich von etwa 800 Metern. Die eigentlichen Flächenfrequenzen wurden bereits vergeben oder kommen erst in den nächsten Jahren“, sagte Lies.

Es genüge nicht, wenn die Telekomunternehmen eine Abdeckung von mindestens 98 Prozent der Haushalte versprächen. „Es reicht nicht aus, was wir heute machen“, sagte Lies. Bis Mitte kommenden Jahres brauche es ein Konzept, wie der flächenmäßige Ausbau gelingen könne. Denn mit der 98-Prozent-Zusage würden insbesondere im ländlichen Raum große Flächen ohne Empfang bleiben. „Ich erwarte, dass etwa zehn Prozent der Fläche vorerst weiße Flecken bleiben werden. Dafür müssen wir ab 2019 eine Lösung finden. “