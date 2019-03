36 Denkmäler im Land gefördert

Hannover /Bonn /Andervenne Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert in diesem Jahr in Niedersachsen voraussichtlich 36 Denkmäler. Bundesweit erhielten rund 450 Projekte eine Förderung, teilte die Stiftung mit. Die genaue Zahl hänge von der Höhe der eingeworbenen Spenden, den Erträgen der Stiftung sowie den Zuwendungen der Lotterie „Glücksspirale“ ab. Zu den geförderten Vorhaben zählt die Sägemühle in Andervenne (Emsland). 1904 als dampfbetriebene Sägemühle errichtet, wurde der Bau später um eine dreistöckige Getreidemühle mit ziegelgedecktem Satteldach erweitert und die Anlage auf Elektrobetrieb umgestellt.