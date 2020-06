Bonus von 1500 Euro für Altenpfleger

Hannover Beschäftigte in der Altenpflege erhalten demnächst einen steuerfreien Bonus von 1500 Euro. Das Land stelle ausreichend Mittel zur Verfügung, um die bereits zugesagte Prämie des Bundes in Höhe von 1000 Euro auf 1500 Euro aufzustocken, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei der Vorlage eines zweiten Nachtragshaushalts an. Weil würdigte die enormen Herausforderungen, die die Pflegekräfte während der Corona-Pandemie bewältigt hätten. In der Altenpflege in Niedersachsen sind rund 90 000 Menschen beschäftigt. Die Finanzierung des Pflegebonus schlägt im zweiten Nachtragshaushalt mit 50 Millionen Euro zu Buche.

