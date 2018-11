Hannover /Brake Toilettenpapier und Haushaltsrollen kommen aus Brasilien künftig in Brake an. Der Seehafen im Kreis Wesermarsch wird ab Januar regelmäßig von Cosco angelaufen. Die chinesische Reederei wird im Rahmen eines monatlichen Liniendienstes Zellstoff aus Brasilien an die Weser liefern. Das haben nach Informationen dieser Zeitung Gespräche von Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann (CDU) und dem Braker Terminalbetreiber J. Müller mit Vertretern der Cosco-Reederei in Shanghai ergeben.

Wirtschaft in der Unterweser-Region wird profitieren

„Ich freue mich, dass wir die Reederei von den Vorzügen Brakes überzeugen konnten und nun eine der größten Reedereien der Welt häufig an der Weser zu sehen sein wird“, betont Althusmann.

Der Hafen Brake ist bekannt für seine Spezialisierung auf die Agrar-, Schütt- und Stückgut-Sektoren. Von den Anläufen werde auch die Wirtschaft in der Unterweser-Region profitieren, ist der Minister überzeugt.

Zur weiteren Entwicklung sagt Jan Müller, Vorstandsvorsitzender des Braker Hafenumschlagsunternehmens: „Wir wollen Cosco durch eine sehr gute Abwicklung davon überzeugen, weitere Liniendienste im Stückgut-Bereich insbesondere von und nach Asien auf den Braker Hafen zu lenken.“