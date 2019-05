Bankangestellte im Warnstreik

Hannover /Bremen In der Tarifrunde für Bankangestellte sind fast 1000 Beschäftigte in Niedersachsen und Bremen einem Streikaufruf der Gewerkschaft „Verdi“ gefolgt. In Braunschweig legten etwa 300 Bankangestellte am Dienstag die Arbeit nieder, wie Gewerkschaftssekretär Moritz Braukmüller sagte. Die Hälfte der Nord/LB-Filialen in der Stadt und im Umland habe schließen müssen. In Hannover wurden 500 Teilnehmer gezählt, in Bremen 150. Von den Schließungen waren auch Zweigstellen der Commerzbank betroffen. „Verdi“ will ein Lohnplus von sechs Prozent durchsetzen – aus Sicht der Arbeitgeber ist das zu viel.