Hannover /Bremen /Berlin Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus will Niedersachsen regionale Diagnose-Zentren einrichten. „Auf diese Weise entlasten wir die Allgemeinmediziner und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Schutzkleidung für das medizinische Personal dort möglichst effizient genutzt werden kann“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Montag.

Am Wochenende war die erste Infektion mit dem Coronavirus in Niedersachsen bekannt geworden: Ein 68-jähriger Mann aus Eltze in der Region Hannover hatte sich offenbar während einer Busreise nach Südtirol angesteckt. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne genau so wie seine Ehefrau und mehr als 20 Kontaktpersonen. Vorsorglich wurden am Montag zwei Grundschulen und eine Kindertagesstätte geschlossen. In Osnabrück ist ebenfalls ein Mensch in Quarantäne – wegen Kontakts zu einem Kranken aus Nordrhein-Westfalen.

Auch in Bremen hatte es am Samstag den ersten bestätigten Coronavirus-Fall gegeben. Eine 58-jährige Frau war nach einer Iran-Reise erkrankt. Am Montag richtete der Senat der Hansestadt eine Hotline für Bürgeranfragen ein. Sie ist über die Nummer 115 zu erreichen. Am Montagabend waren beim Robert Koch-Institut bundesweit mehr als 160 Coronavirus-Infektionen erfasst, mehr als die Hälfte davon allein in NRW. Das Institut stufte die Risikoeinschätzung in Deutschland von „gering bis mäßig“ auf „mäßig“ hoch. Für die EU stufte die EU-Gesundheitsagentur ECDC das Risiko von „moderat“ auf „hoch“ herauf. Weltweit stiegen die Coronavirus-Zahlen am Montag rasant, rund 90 000 Infektionen und mehr als 3000 Todesfälle sind inzwischen erfasst.

So bereiten sich Firmen aus dem Nordwesten vor:

• Für 3600 Schüler geht es im März nicht nach Italien. Der Reiseveranstalter Höffmann aus Vechta hat die für diesen Monat geplanten Klassenfahrten und Schulreisen wegen des Virus abgesagt.

• Die Meyer Werft in Papenburg verstärkt den Gesundheitsschutz. Sie verbietet unter anderem Dienstreisen in die Hochrisikogebiete wie China, Iran und Italien.

• Auch das VW-Werk in Emden verschärft seine Schutzmaßnahmen. Am Lkw-Tor will VW zwei Bürocontainer aufstellen, in denen die Fahrer von Ärzten und Sanitätern nach ihren Fahrtrouten und nach ihrem Gesundheitsbefinden befragt werden sollen.

• Am Flughafen Bremen fallen einzelne Flüge aus. Der Grund: Sowohl die Lufthansa und ihre Töchter als auch Ryan­air streichen Verbindungen nach Asien und Italien. Auch das innerdeutsche Flugprogramm wird ausgedünnt.