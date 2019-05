In Niedersachsen Streiks bei Banken?

Hannover /Bremen In der Tarifrunde für Bankangestellte ruft die Gewerkschaft „Verdi“ Beschäftigte in Braunschweig, Hannover und Bremen für Dienstag zum Warnstreik auf. In den drei Städten werde mit insgesamt etwa 1000 Teilnehmern gerechnet, teilte „Verdi“ am Montag in Hannover mit. Es könne sein, dass einzelne Bankfilialen schließen müssten, sagte Landesfachbereichsleiter Jörg Reinbrecht am Montag. Betroffen sein könnten Commerzbank, Deutsche Bank, ING, NordLB, die Sparkasse Bremen und andere.