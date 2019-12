Hannover /Bremen /Oldenburg Das Aufatmen in Hannover war geradezu hörbar: In der Weihnachtswoche flossen – wie geplant – die Mittel für die nötige Kapitalzuführung von insgesamt 2,8 Milliarden Euro bei der Norddeutschen Landesbank (NordLB/Hannover). Niedersachsen beteiligte sich mit 1,5 Milliarden Euro, das Land Sachsen-Anhalt mit 198 Millionen Euro und die Sparkassen-Finanzgruppe mit 1,1 Milliarden Euro.

„Zusätzlich führt das Land Niedersachsen kapitalentlastende Maßnahmen in Höhe von 800 Millionen Euro durch, die im Wesentlichen aus der Übernahme von Garantien für zwei Kreditportfolios der Bank bestehen“, erläuterte die NordLB. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtvolumen von rund 3,6 Milliarden Euro.

Und wie geht es künftig weiter?

Der Vorstandschef der mit Milliardenzuschüssen geretteten NordLB, Thomas Bürkle, verspricht für die Zukunft einen vorsichtigen Geschäftskurs. Fehler seien bei den Schiffsfinanzierungen in den 2000er Jahren gemacht worden, sagte Bürkle der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. „Wir haben seitdem sehr viel gelernt, und das auch auf schmerzliche Weise.“

Künftig wolle die NordLB eine risikoarme Bank sein – aber profitabel genug, um nach 2024 die von den Geldgebern geforderte Rendite von acht Prozent zu erwirtschaften.

Das Land Niedersachsen schießt zusammen mit den Miteigentümern Sachsen-Anhalt und der Sparkassen-Gruppe der NordLB 3,6 Milliarden Euro zu. Die EU hatte ein Sanierungskonzept gebilligt, das auch einen erheblichen Stellenabbau umfasst.

Chancen der NordLB sieht Bürkle zum einen in der regionalen Verwurzelung. Viele Firmenkunden aus dem Geschäftsfeld Neue Energien seien in Niedersachsen zu Hause, sie arbeiteten aber weltweit. „Zum anderen verfügen wir über spezielle Kompetenzen – wir sind zum Beispiel der größte Agrarfinanzierer in Deutschland.“

Was die NordLB im regionalen Geschäft konkret vor hat – das erwarten auch die Miteigentümer aus dem Sparkassensektor mit großem Interesse. Was sie eigentlich auf keinen Fall wollen, ist mehr örtliche Konkurrenz durch eine auch mit Spakassen-Millionen gerettete Landesbank.

Aus regionaler Sicht des Nordwestens ist zudem besonders interessant, was aus den Standorten der früheren Bremer Landesbank in Bremen und vor allem in Oldenburg wird. Allein in Oldenburg gibt es nach jüngsten Angaben noch 180 Mitarbeiter, darunter viele Spezialisten für Finanzierungen etwa im Ökostrom-Bereich. Sie warten seit Monaten auf Informationen, wie es mit ihrem Standort und ihrer eigenen Zukunft weitergeht.

Durch die Kapitalmaßnahmen ergeben sich auch Veränderungen in der Trägerstruktur der Landesbank. Mit einem Anteil von 52,98 Prozent am Stammkapital der Bank bleibt Niedersachsen größter Eigentümer. Sachsen-Anhalt ist zukünftig mit 6,98 Prozent an der Nord/LB beteiligt. Auf das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe entfällt ein Anteil von insgesamt 26,70 Prozent, der sich hälftig auf zwei Treuhandgesellschaften verteilt. Der neue Anteil des Sparkassenverbands Niedersachsen (SVN) beträgt 9,97 Prozent, die Sparkassenbeteiligungsverbände in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sind zukünftig mit 1,99 beziehungsweise 1,38 Prozent an der Bank beteiligt.