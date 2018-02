Hannover In Niedersachsen und Bremen könnten an diesem Freitag einige Briefe und Pakete nicht zugestellt werden. Als Reaktion auf die stockenden Tarifverhandlungen bei der Post hat die Dienstleistungsgewerkschaft „Verdi“ rund 400 Beschäftigte der Deutschen Post AG in den beiden Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Dadurch werde es zu Behinderungen der Brief- und Paketzustellung in Niedersachsen und Bremen kommen, teilte „Verdi“ am Donnerstag mit.

Die Gewerkschaft fordert u.a. die Erhöhung der Einkommen und Ausbildungsvergütungen um sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Post-Chefetage lehnt das ab.