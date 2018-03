Hannover Angesichts steigender Mieten wollen die niedersächsische Regierung, Mieter- und Vermieterverbände gemeinsam für mehr günstige Wohnungen sorgen. Dazu haben sie am Mittwoch in Hannover ein „Bündnis für bezahlbares Wohnen in Niedersachsen“ gegründet. Das Ziel: Möglichst schnell Wege finden, um mehr günstige Wohnungen zu bauen. Denn rund 300 000 Wohnungen sollen bis 2035 fehlen, wie die Niedersächsische Investitions- und Förderbank (NBank) berechnete.

Große Reportage über die Wohnungssuche in Oldenburg: „Lieber Hunde als so viele Kinder!“

Darum steigen die Mieten immer weiter Mietpreise belasten vor allem Menschen in den großen Städten Niedersachsens. Dorthin ziehen viele neue Bewohner, weil der Arbeitsmarkt dort mehr Chancen bietet als etwa ländliche Gebiete. Gleichzeitig ist die Anzahl der Single-Haushalte gestiegen – die Nachfrage nach kleinen Wohnungen also größer als früher. Vor allem günstige Wohnungen sind knapp geworden. Hausbesitzer können deshalb immer höhere Mieten verlangen.

„Wir brauchen mehr Wohnungen zu fairen Preisen, damit sich auch ältere Menschen und Familien, aber auch Auszubildende und Studenten weiterhin eine eigene Wohnung leisten können“, sagte Umwelt- und Bauminister Olaf Lies (SPD). „Es droht eine Mietpreissteigerung an vielen Stellen, das gilt nicht nur für die großen Städte.“ Auch für den ländlichen Raum will das Bündnis nach Wegen suchen, wie etwa für ältere Menschen kleinere Wohnungen geschaffen werden könnten. Bis zu einem für November geplanten Kongress sollen erste Zwischenergebnisse vorliegen.

Investoren pochen besonders auf weniger Bauauflagen und mehr finanzielle Unterstützung vom Staat. Um günstige Wohnungen für Investoren attraktiver zu machen, schlug der Direktor des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Heiner Pott, vor, dass der geltende Quadratmeterpreis für Sozialwohnungen von 5,60 Euro auf 6,50 Euro angehoben werden könnte. Gleichzeitig sollten die Wohnungen kleiner sein – nicht mehr 50, sondern 45 Quadratmetern.

Lies erklärte sich bereit, mehr Geld für die Förderung von Sozialwohnungen auszugeben. Außerdem werde er sich einsetzen, bürokratische Hürden abzubauen. Vorschriften wie eine bestimmte Anzahl von Parkplätzen trieben die Kosten in die Höhe und seien angesichts sich verändernder Formen der Mobilität zu überdenken.

Fragen und Antworten zum Wohnraum in Niedersachsen

Wie können Wege gefunden werden, um mehr günstige Wohnungen zu bauen? Eine wichtige Maßnahme: Investoren das Bauen attraktiver zu machen. Wie wird das klappen? Fragen und Antworten:

Wie kann es sein, dass die Mieten weiter steigen?

In den zehn größten Städten in Niedersachsen sind die Mieten neu vermieteter Wohnungen laut Berechnungen zwischen 2010 bis 2016 um 24 Prozent gestiegen. Und bis 2035 sollen rund 300 000 Wohnungen fehlen. Auf dem Land ist das Problem dem Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen und Bremen zufolge weniger oder sogar nicht spürbar.

Warum werden nicht mehr Wohnungen gebaut?

Investoren- und Bauvertreter wollen nicht viel mehr günstige Wohnungen bauen. Ihre Argumente: Sie müssen zu viele Bauauflagen erfüllen und die Bodenpreise steigen. Damit sich das Bauen lohne, fordern sie finanzielle Unterstützung vom Staat.

Werden die Mieten also weiter steigen?

Wahrscheinlich ja. Ein zentrales Problem sind die Sozialwohnungen. Von denen gibt es immer weniger: Zurzeit gibt es rund 73 000. Bis 2022 soll es laut Umwelt- und Bauminister Olaf Lies (SPD) nur noch rund 40 000 geben.

Warum haben bisherige Lösungen versagt?

Da gab es hauptsächlich die Mietpreisbremse, die die Bundesregierung beschloss. In Niedersachsen gilt die Bremse seit Ende 2016 in 19 Kommunen, unter anderem in Hannover, Osnabrück, Braunschweig und in den sieben ostfriesischen Inselgemeinden. Ein Vermieter darf dort von einem neuen Mieter höchstens zehn Prozent mehr Miete verlangen als in dem Ort für eine ähnliche Wohnung üblich ist. Tatsächlich müssen aber Vermieter, die sich nicht an die Mietpreisbremse halten, keine Strafe bezahlen, selbst wenn ein Mieter vom Verstoß erfährt.

Was könnte das neue Bündnis in Zukunft tun?

Das Bündnis will es Investoren attraktiver machen, günstig zu bauen. Gleichzeitig sollten diese Wohnungen kleiner sein. Lies erklärte sich bereit, mehr Geld für die Förderung von günstigen und Sozialwohnungen auszugeben. Außerdem sollen bürokratische Hürden abgebaut werden. Auch sollen weitere Geschosse auf bestehende Häuser gebaut werden.