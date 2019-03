In Niedersachsen 19 neue Bahnstationen

Hannover /Bunde 19 kleinere Bahnstationen in Niedersachsen sollen wieder in Betrieb genommen oder neu gebaut werden. Einen Vertrag dazu haben jetzt das Verkehrsministerium, die Deutsche Bahn sowie die Landesnahverkehrsgesellschaft unterzeichnet. In Weser-Ems geht es um vier Stationen: Bunde, Ihrhove, Neermoor und Osnabrück-Rosenplatz.