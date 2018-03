Busemann:Filialenerhalten

Hannover Die Genossenschaftsbanken sollten unbedingt an ihrer wohnortnahen Filialstruktur festhalten – auch gegen Widerstände. Dazu rief Landtags-Vizepräsident Bernd Busemann bei einem Parlamentarischen Abend der Genossenschaftsbanken in Weser-Ems (AGVR) in Hannover auf. Die Filialen mit „persönlichen Begegnungen und Bindungen“ seien Grundfesten des Erfolges.

Axel Schwengels als Direktor beim Genossenschaftsverband Weser-Ems begrüßte, dass die neue Große Koalition in Berlin sich besonders „um die kleinen Banken kümmern“ wolle. Diese würden „als wichtige Finanzpartner und Unternehmen gesehen“.

Schwengels appellierte vor den Politikern – darunter die Landtagsvizepräsidenten Meta Janssen-Kucz und Bernd Busemann sowie Umweltminister Olaf Lies – dafür, die Banken von regulatorischem Aufwand zu entlasten. Man solle gerade bei den Genossenschaftsbanken „viel stärker ihre wichtige Rolle als Akteure der Realwirtschaft wahrnehmen“. Weser-Ems bleibe eine „Region mit Wachstumschancen“, betonte Lambert Meyer (Volksbank Jever) als Vorsitzender der Banken-Arbeitsgemeinschaft.