Hannover /Cloppenburg Steigende Geburtenraten haben den Bedarf an Kinderärztinnen und Kinderärzten erhöht. „Zurzeit sind die Wartezimmer überfüllt, der Unmut der Eltern wächst, und Kinder- und Jugendärzte arbeiten am Limit“, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke. Das Problem: Rein statistisch gibt es in fast allen Regionen eine Überversorgung. „Lediglich im Landkreis Cloppenburg und im Landkreis Nienburg/Weser kann sich jeweils ein weiterer Kinderarzt niederlassen.“

Aus Sicht vieler Mediziner führen die derzeitigen Regeln zu Problemen. „Es muss bei den Verhältniszahlen nachgebessert werden“, sagt Haffke und verweist darauf, dass in Niedersachsen ein Kinderarzt je nach Region für 2405 bis 4372 Kinder zuständig ist. Bei der Planung werde zudem nicht berücksichtigt, dass heute viel mehr Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen empfohlen werden als früher. „Die Intensität der Behandlung jedes einzelnen Kindes nimmt massiv zu.“