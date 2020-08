Bedingungen Für Schlachthof-Beschäftigte: Heftige Kritik an Gesetz für Fleischbranche

Hannover /Cloppenburg /Vechta Im Streit um bessere Bedingungen für Schlachthof-Beschäftigte aus Osteuropa haben Gewerkschaften und Kirchen die Pläne der Regierung als unzureichend kritisiert. Die Unterbringung der Menschen werde mit dem kürzlich vorgestellten Gesetzentwurf nicht verbessert, stattdessen werde das Gegenteil erreicht, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung in Hannover.

„Zum ersten Mal wird eine zeitliche Kopplung von Arbeiten und Wohnen legitimiert: Wer seinen Arbeitsplatz verliert, wird aus der Unterkunft gewiesen, landet obdachlos auf der Straße“, kritisierten rund 30 Vertreter von Sozialverbänden, DGB und Kirchen nach einem Austausch in Hannover. Die Teilnehmer aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hamburg setzen sich seit langem für die Rechte von Werkvertragsbeschäftigten in der Fleischindustrie ein.