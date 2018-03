Conti: 1141 Euro Mitarbeiterprämie

Hannover Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental schüttet eine Erfolgsprämie von insgesamt mehr als 170 Millionen Euro an seine Mitarbeiter in aller Welt aus. Damit wächst die Bonussumme um etwa 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die anspruchsberechtigten Beschäftigten in Deutschland erhielten im A­pril je 1141 Euro als Prämie für 2017, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Berechnungsgrundlage variiere von Land zu Land, daher bekämen die Mitarbeiter je nach Land 1141 oder 571 Euro. Im vergangenen Jahr hatte es 1056 Euro pro Conti-Mitarbeiter in Deutschland gegeben.