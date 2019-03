Conti zahlt weniger Boni an Mitarbeiter

Hannover Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental schüttet weniger Erfolgsprämien an seine Mitarbeiter aus. Für das Geschäftsjahr 2018 sollen die Beschäftigten in Deutschland je rund 750 Euro erhalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit. Insgesamt zahlt der Dax-Konzern 150 Millionen Euro an knapp 220 000 Mitarbeiter weltweit. 2018 standen noch 170 Millionen Euro für 206 000 Mitarbeiter zur Verfügung.