Corona: Absatz-Einbruch bei VW

Hannover Die Coronavirus-Krise zeigt Wirkung bei immer mehr Firmen. Auch Volkswagen als Niedersachsens größter Industriekonzern ist schwer getroffen, zusätzlich zu dem 2020 ohnehin schwächer gestarteten Geschäft.

Im wichtigsten Einzelmarkt China stürzten die Auslieferungen während des zurückliegenden Monats im Vorjahresvergleich um fast drei Viertel (74 Prozent) auf 60 900 Fahrzeuge ab, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Effekt war maßgeblich dafür verantwortlich, dass auch bei weltweiter Betrachtung ein erhebliches Minus um 24,6 Prozent auf 546 300 Autos in der VW-Absatzstatistik stand.

„Unser Geschäft im Februar war massiv beeinträchtigt dadurch, dass sich China kaum aus den eigenen vier Wänden bewegt hat“, sagte ein Manager. Es sei „ganz klar ein Corona-Monat“ gewesen.

VW erwartet, dass sich die Lage aber bald wieder etwas stabilisiert. Man setzt auch auf einen Erfolg kommender Elektroautos wie „ID.3“.

Unterdessen gibt es bei Volkswagen den ersten bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion in Deutschland. Ein Mitarbeiter des Standorts Baunatal bei Kassel sei nach der Rückkehr von einer privaten Reise positiv auf den neuen Erreger getestet worden, hieß es am Freitag. Er sei nun in häuslicher Quarantäne.

Schon seit Wochen gibt es täglich bei immer neuen Unternehmen Belastungen und Einschränkungen. Eine Auswahl vom Freitag:

Die Lufthansa lotet wegen der immensen Folgen des Coronavirus die Chance auf staatliche Unterstützung aus. „Wir sprechen mit den Regierungen der Heimatmärkte über mögliche Staatshilfen“, bestätigte ein Konzernsprecher am Freitag.

Aida Cruises stellt die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April ein.

Color Line, die norwegische Reederei, will ab Samstag die Fahrten auf der Strecke Kiel-Oslo einstellen.

Continental und Daimler sagten ihre für April geplanten Hauptversammlungen ab.

Beim Hamburger Flughafen sind die wöchentlichen Passagierzahlen um 20 bis 40 Prozent zurückgegangen.

Viele Einzelhändler in Deutschland leiden wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus bereits unter sinkenden Kundenzahlen und schrumpfender Nachfrage, ermittelte der Verband HDE.

Derweil gab es an der Börse am Freitag eine Stabilisierung. Nach dem Absturz am Donnerstag schloss der Leitindex am Freitag 0,77 Prozent höher bei 9232,08 Punkten.