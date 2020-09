Corona-Krise: Weihnachtsmärkte in begrenzter Form?

Hannover Trotz des coronabedingten Verbots von Großveranstaltungen will die niedersächsische Landesregierung die Möglichkeit von eingeschränkten Weihnachtsmärkten prüfen. Es seien Gespräche des Wirtschaftsministeriums und des Sozialministeriums mit den Schaustellerverbänden und den Kommunen geplant, sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch in Hannover. Es solle diskutiert werden, welche Möglichkeiten es für welche Form von Weihnachtsmärkten geben könne.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten Ende August beschlossen, dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und das Einhalten von Hygieneregelungen nicht möglich ist, bis mindestens Ende 2020 verboten bleiben. Das würde beispielsweise den Oldenburger Lambertimarkt und den Emder Engelkemarkt in ihrer bekannten Form treffen.