Coronavirus: Land erlaubt mehr Kontakte

Hannover Niedersachsen wird seinen „Fünf-Stufen-Plan“ zu schrittweisen Lockerungen in der Corona-Krise bis auf wenige Punkte umsetzen. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch nach der Videoschalte mit Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten an. Der „Niedersachsen-Plan“ sei im Land auf große Zustimmung gestoßen und stehe weitgehend in Übereinstimmung mit den Konzepten der anderen Bundesländer.

Gelockert werden die Kontaktbeschränkungen: In Niedersachsen dürfen sich von Montag an wieder Angehörige von zwei Haushalten treffen. So sei es beispielsweise möglich, dass sich zwei Paare wieder in einem Restaurant verabreden könnten. Eine Obergrenze, wie viele Menschen zu einem Haushalt gehören, sei noch nicht festgelegt, so Weil.

Neu ist auch, dass die Besuchsbeschränkungen in Kliniken, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen gelockert werden sollen. Jedem Patienten oder Bewohner soll ein wiederkehrender Besuch durch eine festgelegte Person, etwa die Tochter oder der Sohn, ermöglicht werden. Die Lockerung in den Heimen solle schnell vollzogen werden.

Angesichts der regional unterschiedlich hohen Infektionszahlen soll künftig stärker vor Ort über notwendige Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entschieden werden. Weil hob die Sondersituation an der Küste und den Inseln hervor. Dort könnten die Landräte passgenau reagieren. Die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) befürwortete die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche.