Desaster bei Boeing trifft TUI hart

Hannover Die Flugverbote für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max durchkreuzen die schon gekappten Gewinnpläne des weltgrößten Reisekonzerns TUI. Weil das Unternehmen reihenweise Ersatzflugzeuge mieten muss, rechnet TUI-Chef Fritz Joussen für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September mit deutlichen Einbußen. Am Ende könnte der operative Gewinn um mehr als ein Viertel einbrechen, teilte der Reisekonzern am Freitag in Hannover mit.

Der Kurs der TUI-Aktie knickte am Morgen in London um mehr als zehn Prozent ein. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als ein Drittel an Wert verloren.

TUI hat 15 Maschinen von Boeings 737-Max-Reihe in der Flotte – bei seinen Airlines in Großbritannien, Belgien und den Niederlanden. Bis Ende Mai wollte der Konzern eigentlich acht weitere Maschinen der Reihe in seine Flotte aufnehmen – auch bei der deutschen Tochter Tuifly, die bisher noch keinen Flieger des Typs besitzt. Nach zwei Abstürzen von Flugzeugen haben Luftfahrtbehörden in aller Welt vor Kurzem Flugverbote für die Maschinen der Boeing-Reihe verhängt.