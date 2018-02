Digitale Bildung Thema bei Messe

Hannover Die digitale Bildung muss aus Sicht des Bildungsforschers Wassilios Fthenakis bereits im Kindergarten starten. Schon Ein- bis Zweijährige beschäftigten sich mit Smartphone und Tablet, sagte der Präsident des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaft am Donnerstag in Hannover. „Es wäre geradezu unverantwortlich, wenn man nicht frühzeitig einen sinnvollen Umgang mit diesen Medien lernt.“ Die Digitalisierung ist ein Schwerpunkt der fünftägigen Bildungsmesse Didacta, die am Dienstag, 20. Februar, in Hannover eröffnet wird.