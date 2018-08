Hannover Kein guter Lauf: Der „Masterplan Digitalisierung“ von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) entwickelt sich zur unendlichen Geschichte mit nur ganz zähen Schritten. Jetzt muss der Ressortchef wieder mal nacharbeiten und sämtliche Ministerien mit ins Boot holen. Das Ganze heißt „Ressortbeteiligung“. Althusmann wollte eigentlich das Papier von Abteilungsleitern als Masterplan präsentieren. Das stoppte die Staatskanzlei.

Blick zurück: Schon der Start misslingt. In spätestens drei Monaten werde das Konzept vorliegen, wie Niedersachsens Weg in die digitale Zukunft aussieht, kündigte Althusmann nach der Regierungsbildung im November 2017 an. War nicht zu schaffen. Der dann genannte Termin: Frühjahr. Klappte auch nicht. „Noch vor der Sommerpause“, versicherte das Wirtschaftsministerium. Gestrichen. „Nach der Sommerpause am 14. August“, lautete die nächste Ansage von Althusmann vor Journalisten. Ebenfalls gestrichen. Das Paket braucht erst den Segen des gesamten Kabinetts am kommenden Dienstag. Dann darf der Wirtschaftsminister – vielleicht – vor die Presse treten.

An Spott mangelt’s nicht. Selbst Regierungsmitglieder feixen. „Der Masterplan Digitalisierung entwickelt sich mehr und mehr zum Desasterplan. Vom Tempo her befindet man sich auf ISDN-Niveau“, kommentiert Ex-Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) die Mühen seines Amtsnachfolgers. Bodes Vorhersage: „Es bleibt zu befürchten, dass die Ziele dieses Masterplans genauso ambitionslos sein werden, wie das E-Government-Gesetz von Innenminister Pistorius, das sich an der Digitalisierung der Verwaltung ohne elektronische Aktenführung versucht. So wird das Ganze scheitern.“