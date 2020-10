Apotheken im Westen bangen

Hannover /Düsseldorf Von der Insolvenz des Apothekendienstleisters AVP sind vor allem Apotheken in Nordrhein-Westfalen und in den neuen Bundesländern betroffen. An den Landesapothekerverband Niedersachsen haben sich wegen der AVP-Insolvenz nach Angaben von Vorstandsmitglied Dr. Rolf Bruns (Zetel) rund 30 Apotheker gewandt. AVP hatte das Zahlungsgeschäft der Apotheken mit den Kassen abgewickelt. Etwa 3500 Apotheken, jede sechste deutsche Apotheke, waren Kunden bei AVP. Durch die Insolvenz geraten die AVP-Kunden in existenzielle Not, da Zahlungen von mehr als einem Monatsumsatz ausgeblieben sind. „Das ist für die betroffenen Kollegen ganz schrecklich“, sagte Apothekerverbands-Vorstandsmitglied Bruns. Die Forderungen an AVP belaufen sich zwischen 50 000 Euro bis zu 1,5 Millionen Euro, etwa bei Apotheken, die teure Krebsmedikamente abgeben. AVP ist der größte private Anbieter unter den Rechenzentren und hatte 2018 ein Abrechnungsvolumen von 7,8 Milliarden Euro.