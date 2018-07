Hannover Mit 26 500 Tonnen ist in diesem Jahr die Spargelernte in Niedersachsen um 11,4 Prozent geringer ausgefallen als im Vorjahr. Wegen des kalten Frühjahrs konnte erst verspätet mit der Ernte begonnen werden, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Hannover mitteilte. Das spätere heiße Wetter und die Trockenheit wiederum wirkten sich negativ auf die Qualität des Spargels aus.

Gleichzeitig waren regional große Mengen des Edelgemüses auf dem Markt. Daher konnte der Spargel nicht immer wirtschaftlich vermarktet werden und wurde zum Teil erst gar nicht gestochen.

Der Ertrag lag bei 5,19 Tonnen pro Hektar. Auch die im Ertrag stehende Anbaufläche schrumpfte um 1,5 Prozent auf 5100 Hektar, die noch nicht ertragsfähige Fläche wurde im Vorjahresvergleich um 12,5 Prozent verkleinert.

Bundesweit waren es mit 129 600 Tonnen geerntetem Spargel ein Prozent weniger als im Vorjahr. Niedersachsen blieb trotz seiner geringeren Ernte Deutschlands Spargelland Nummer eins. Mit einigem Abstand folgen Brandenburg (22 200 Tonnen), Bayern (21 800) und Nordrhein-Westfalen (21 300) auf den nächsten Plätzen.