Politik in Sorge um Jobs rund um Werft

Hannover /Elsfleth Angesichts des drohenden Verlustes von bis zu 700 Stellen rund um die Elsflether Werft sprachen sich im Hafenausschuss des niedersächsischen Landtags am Dienstag Politiker verschiedener Parteien dafür aus, die Sanierung der Gorch Fock voranzutreiben.

Für Irritationen sorgten Aussagen von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Der CDU-Politiker hatte am Montag in Oldenburg Bürgschaften für mögliche Investoren in Aussicht gestellt. Die Grüne Meta Janssen-Kucz aus Leer warf Althusmann vor, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Die Bürgschaftsdebatte komme „absolut zu früh“. Zunächst müsse bei der Werft aufgeräumt werden.