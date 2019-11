Niedersachsen enttäuscht über Absage von Tesla

Hannover /Emden /Dörpen Das niedersächsische Innenministerium zeigt sich „sehr enttäuscht“ darüber, dass Tesla sich gegen die ursprünglich in Erwägung gezogenen Standorte Emden und Dörpen (Emsland) entschieden hat. Ein Vertreter des US-Elektroauto-Pioniers habe am Dienstagnachmittag – also vor der Verkündung der Standort-Entscheidung am Mittwochabend – im Wirtschaftsministerium angerufen und mitgeteilt, dass man sich gegen Niedersachsen entschieden habe, sagte Sprecherin Annette Schütz. Tesla habe versichert, bei der möglichen weiteren Suche nach Standorten aber mit Niedersachsen im Gespräch bleiben zu wollen. Tesla will seine neue Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide bauen.