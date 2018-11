Hannover /Emden Die Landespolitik gibt die Hoffnung auf eine eigene Batteriefabrik für E-Autos im Land nicht auf: „Ich hoffe, dass wir im Zusammenhang mit VW auch in Niedersachsen vielleicht doch eine Batteriezellfertigung bekommen. Das wäre wünschenswert“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Montagabend in Hannover. „Wir bieten einer Batteriezellfertigungsfabrik in Niedersachsen mit 500 bis 1000 Arbeitsplätzen beste Voraussetzungen, weil wir den Windenergiestrom, zum Beispiel in Emden, zur Verfügung stellen“, ergänzte er.

Bereits Althusmanns Vorgänger Olaf Lies (SPD) hatte sich für eine Batteriefertigung für Elektroautos an der Küste stark gemacht.

Die Argumentation: Dank der Windräder könnte die energieintensive Produktion von Batterien mit „grünem“ Strom erfolgen. Auch würde ein solcher Standort die Forschung zum Umgang mit überschüssigem Windstrom vorantreiben: So gibt es die Idee, diesen zur Herstellung von Wasserstoff zu nutzen. Die derzeit in China gefertigten Batterien werden dagegen mithilfe von Kohle- und Atomstrom hergestellt, was die Umweltbilanz der Wagen verhagele.

Zudem habe Niedersachsen mit dem Werk Emden künftig einen Hersteller von E-Autos in der Nähe und mit dem VW-Standort Salzgitter auch reichlich Expertise in Sachen E-Mobilität.

„Wir stehen dazu in Verhandlungen mit der Bundesregierung“, ergänzte Althusmann. Die will den Angaben zufolge bis Jahresende eine Förderung für E-Mobilität auf den Weg bringen. Im Gespräch als Standort ist auch die Lausitz in Brandenburg und Sachsen. Die vom Strukturwandel hart getroffene Braunkohleregion drängt angesichts der Debatten um einen Kohleausstieg auf einen Ausgleich zu wegfallenden Arbeitsplätzen im Tagebau. Da im kommenden Jahr in beiden Ländern Landtagswahlen sind, ist der politische Druck groß.

Althusmanns Aussagen fielen am Montagabend während einer Jahresbilanz der CDU-Regierungsbeteiligung in Niedersachsen: Die rot-schwarze Landesregierung ist seit dem 22. November 2017 im Amt.

Für das kommende Jahr kündigte der CDU-Landesvorsitzende Althusmann Initiativen der Partei zu künstlicher Intelligenz, Wasserstoffstrategie und Umweltschutz an. „Wir werden 2019 einen Schwerpunkt in Sachen Umweltschutz setzen. Nicht, um grüne Themen zu besetzen, sondern weil es unsere ureigenen Themen sind“, sagte der Minister. So gehe es darum, jenseits der aktuellen Grenzwertediskussion mit den Kommunen Strategien in Sachen Klima- und Umweltschutz umzusetzen.