VW Emden: Elektro-SUV statt Kleinwagen

Hannover /Emden Überraschende Wende für das Emder VW-Werk: Ein ursprünglich für den ostfriesischen Standort bestimmter Elektrokleinwagen soll nun im slowakischen Bratislava gefertigt werden. Das geht aus einer Grundsatzentscheidung des VW-Aufsichtsrates hervor.

Stattdessen soll in Emden nun ein kompakter Elektro-SUV in Tiguan-Größe gebaut werden. Das dafür ursprünglich vorgesehene Werk in Zwickau sei mit der Produktion der ID-Elektromodellfamilie ausgelastet. Eine Produktion des Kleinwagens sei beim angepeilten Verkaufspreis von 20 000 Euro angesichts der Lohnkosten in Deutschland wirtschaftlich nicht darstellbar, so das „Handelsblatt“.

Nach Informationen unserer Zeitung sollen somit ab 2023 in Emden zusätzlich zu den 100 000 Autos des „E-Passat“ Aero, weitere 150 000 E-SUV vom Band rollen. Der Vorstand hat dem Werk aber eine Auslastung von 300 000 Fahrzeugen pro Jahr zugesagt, weshalb die Emder ein weiteres Modell erhalten sollen.

Die Landesregierung sprach von einer positiven Entwicklung für Emden, da mit dem neuen Modell eine höhere Wertschöpfung vor Ort verbunden sei. Es bleibe bei der Zusage des Konzerns, das Werk voll auszulasten.