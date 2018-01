Warnstreiks bei Volkswagen

Hannover /Emden Nach dem ergebnislosen Ende der dritten Verhandlungsrunde für den Haustarif der 120 000 VW-Beschäftigten haben die Gewerkschaften einen Warnstreik an den sechs westdeutschen VW-Standorten, u.a. Emden, angekündigt. „So geht das nicht, die Beschäftigten haben dafür kein Verständnis“, kritisierte Verhandlungsführer Thorsten Gröger das jüngste Angebot des Autobauers. Er kündigte an: „Die Antwort wird genau wie in der Fläche nicht lange auf sich warten lassen: Übermorgen wird es auch bei Volkswagen Warnstreiks geben!“