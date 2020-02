Feldmausplage: Niedersachsen hilft Landwirten

Hannover Nach der Feldmausplage in Niedersachsen mit bis zu 150 000 Hektar zerstörten Grünlands will Niedersachsen den Landwirten Unterstützung bieten. Betroffene Betriebe aus allen Regionen Niedersachsens könnten Anträge auf Grünlanderneuerung stellen, teilte das Umweltministerium in Hannover mit. In der nächsten Woche stehe bei der Landwirtschaftskammer ein Antragsformular zur Verfügung. Die Plage habe bei Milchviehbetrieben zu einer existenzbedrohenden Futterknappheit geführt.