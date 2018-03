Hannover Die schöne neue Welt mit umfassender Digitalisierung macht auch nicht vor den traditionsbewussten Sparkassen halt. „Erstmals haben Privatkunden in Niedersachsen mehr Online-Konten als traditionelle Konten und auch die Geschäftsabschlüsse über mobile Endgeräte haben zugelegt“, lautet eine der wichtigsten Erkenntnisse von Sparkassen-Verbandschef Thomas Mang zum abgelaufenen Geschäftsjahr.

Und der Trend geht weiter. „Smartphones werden zur digitalen Geldbörse“, prophezeit Mang. Ab Mitte des Jahres können Sparkassen-Card und Kreditkarte „in das Handy integriert und für das mobile Bezahlen verwendet werden“. Bisher besitzt jeder Kunde durchschnittlich 107 Euro im Portemonnaie und ab nur noch 40 Euro geht’s zum Geldautomaten. Im Handyzeitalter nicht mehr nötig.

Ansonsten lautet die Bilanz für 2017: Mehr Kredite, mehr Provisionen, aber weniger Filialen (900 statt 971) und Mitarbeiter (20 983 statt 21 810). „Die 43 Sparkassen haben sich erfolgreich im Markt behauptet“, zeigt sich Mang „zufrieden“ mit dem um 53,5 Millionen Euro auf 903,5 Millionen Euro gesteigerten Betriebsergebnis angesichts von Herausforderungen wie Nie­drigzinspolitik der EZB und steigendem Regulierungsdruck. Er sei „verhalten optimistisch“ dieses Ergebnis auch 2018 halten zu können.

Der Bestand an Krediten mit Unternehmen und Selbstständigen konnte um 5,2 Prozent (zwei Milliarden Euro) auf 39,5 Milliarden Euro ausgeweitet werden. Der Bestand an Krediten mit Privatkunden wuchs ebenfalls – um 2,1 Prozent auf 35,4 Milliarden Euro. Den Gesamtkrediten von 78,6 Milliarden Euro stehen Kundeneinlagen in gleicher Höhe gegenüber. In den vergangenen acht Jahren hätten Niedersachsens Sparkassen ihr Eigenkapital um 2,36 Milliarden Euro auf 9,88 Milliarden Euro erhöht. Höchst unzufrieden zeigt sich Mang mit den Banken in Südeuropa, „die unter Artenschutz stehen“, kritisiert der Verbandschef: „Dort sind die Bankbilanzen prall gefüllt mit Staatsanleihen.“ Mang: „Wir setzen uns weiter dafür ein, dass das Geld unserer Sparer nicht als Haftungsmasse für risikofreudige Banken missbraucht wird.“