Hannover Geldsegen für den Vereinssport: Niedersachsens Ministerium für Inneres und Sport fördert bis zum Jahr 2022 die Sanierung kommunaler und vereinseigener Sportstätten mit zusätzlichen 100 Millionen Euro. Ab sofort können über das Internetportal des Ministeriums Anträge gestellt werden.

Der niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius (SPD), betonte am Montag in Hannover: „Wir setzen mit dem vorliegenden Programm einen der wesentlichen Punkte aus dem Koalitionsvertrag um. Sport ist wichtig für die Gesellschaft und hat in Niedersachsen und für diese Landesregierung eine herausragende Bedeutung.“

Der Löwenanteil von bis zu 80 Millionen Euro stehe für kommunale Sportstätten zur Verfügung. Insgesamt 20 Millionen würden in den kommenden vier Jahren zusätzlich für den Erhalt der Vereins- und Verbandssportanlagen zur Verfügung gestellt.

„Schwerpunkt unserer Förderung werden die Sanierung von multifunktionalen Sporthallen sowie Hallenschwimmbädern sein. In Fällen, bei denen eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre, ist gemäß der Richtlinie grundsätzlich auch die Förderung eines Ersatzbaus in vergleichbarer Größe möglich. Als Land geht es uns darum, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit bekommen, Sport zu treiben“, ergänzte Pistorius.

Das Sportstättensanierungsprogramm läuft bis Ende 2022. „Es soll kein Windhund-Prinzip geben“, betont die Oldenburger Landtagsabgeordnete Dr. Esther Niewerth-Baumann (CDU), „stattdessen sind vier Antragsstichtage während der Laufzeit des Programms vorgesehen, damit jede Kommune die Chance hat, von dem Programm zu profitieren. Ich freue mich darauf, dass wir mit diesen Mitteln Vereins- und kommunale Sportstätten auch bei uns vor Ort sanieren können.“

Mehr Infos: www.mi.niedersachsen.de