Firmen stöhnen über Stromkosten

Hannover Niedersachsens Unternehmen stöhnen unter steigenden Strompreisen, die trotz konstanter Erzeugerkosten durch Steuern, Abgaben und Umlagen in die Höhe getrieben werden. „Deshalb fordern niedersächsische Unternehmen von der Bundesregierung, in der Energiepolitik vorrangig Steuern, Abgaben und Umlagen auf den Strompreis zu senken“, heißt es in einer Studie der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN). Sie basiert nach IHKN-Angaben auf einer bundesweiten Umfrage, die Ende September vorgestellt werden soll.