Flughafen Hannover: Fraport prüft Verkauf

Hannover Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport erwägt einen Verkauf seiner Anteile am Airport Hannover. „Im Rahmen unseres Beteiligungsmanagements unterziehen wir alle Vermögensanlagen und Beteiligungen des Fraport-Konzerns einer regelmäßigen Bewertung“, sagte ein Fraport-Sprecher am Donnerstag und betonte, dass es am Markt bereits Interessenten für die Anteile an Niedersachsens größtem Flughafen gebe. Fraport hält 30 Prozent an dem Flughafen. Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ gilt der britische Finanzinvestor Icon Infrastructure als Favorit.