Flughafen: Warnstreik in Hannover

Hannover Das Bodenpersonal des Gepäckabfertigers Aviapartner am Flughafen Hannover will an diesem Donnerstag die Arbeit niederlegen. Betroffen seien sieben Flüge, sagte eine Flughafensprecherin.

Die Gewerkschaft „Verdi“ hatte die Mitarbeiter aufgerufen, in der Zeit von 5 Uhr und 13.30 Uhr ihre Arbeit niederzulegen und kein Gepäck zu verladen. Nach Angaben des Flughafens gehören zu den Flugzielen je zwei Flüge nach Amsterdam und Paris sowie je einer nach Kopenhagen, Warschau und London.

Für alle anderen 26 Flüge in dem Zeitraum erwartet der Flughafen „überhaupt keine Einschränkungen“, da Aviapartner einer Sprecherin zufolge einen deutlich kleineren Anteil von Flügen abfertigt.

Auch am Düsseldorfer Flughafen drohen am Donnerstag Verspätungen und Flugausfälle. Hier hat „Verdi“ die Mitarbeiter eines Bodenabfertigers aufgerufen, die Arbeit von 3 Uhr bis 11 Uhr niederzulegen und kein Gepäck und keine Fracht zu verladen.