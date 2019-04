Ärztestreik: 50 Kliniken betroffen

Hannover /Frankfurt Tausende Ärzte aus Niedersachsen und anderen Bundesländern haben für Tarifgespräche für die Mediziner in kommunalen Kliniken demonstriert. Bei den zentralen Kundgebung in Frankfurt am Main während des eintägigen Warnstreiks ging es nach Angaben der Gewerkschaft Marburger Bund vor allem um verbesserte Regelungen für den Bereitschaftsdienst. Insgesamt waren mehr als 50 Krankenhäuser von den Warnstreiks betroffen, darunter auch Kliniken aus Niedersachsen. Zuvor waren mit den Kliniken Notdienste vereinbart worden. Diese ähnelten Wochenenddiensten, hieß es seitens des Marburger Bundes.