Fünf neue Stellen im Wolfsbüro

Hannover Niedersachsens Umweltministerium bekommt zum neuen Jahr fünf neue Stellen für das Wolfsmanagement. Bisher war das Wolfsbüro des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz hauptsächlich für die Rückkehr des streng geschützten Tieres zuständig.

Das Ministerium begründet die Aufstockung mit der Ausbreitung des Tieres in Niedersachsen, die auch zu einer wachsenden Zahl an Konflikten, insbesondere durch getötete Weidetiere, führe. Das Ministerium kündigte an, nun auch Hobbyhaltern eine Entschädigung für gerissene Tiere zuzubilligen.