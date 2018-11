Hannover Das Bieterverfahren für den Einstieg bei der NordLB soll an diesem Mittwoch enden. „Die zweite Stufe dieses Bieterverfahrens schließt zeitnah“, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Hannover. Ein Ende dieser Bieterphase an diesem Mittwoch wollte sie mit Hinweis auf die Vertraulichkeit des Verfahrens offiziell aber ebenso wenig bestätigen wie die NordLB selbst, die am gleichen Tag Quartalszahlen vorlegt.

Das Land hofft nach früheren Angaben von Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), bis zum Jahresende eine Lösung für die Zukunft des Geldhauses präsentieren zu können. Intern gilt dieser Zeitplan jedoch als ambitioniert. Zum Schluss der zweiten Stufe sollen möglichst bindende Angebote vorgelegt werden, bevor Vorstand und Aufsichtsrat das weitere Vorgehen festlegen. Das kann auch Nachverhandlungen vorsehen. Unter den verbliebenen Bietern sind nach den Informationen sowohl strategische Investoren (Banken) als auch Finanzinvestoren.