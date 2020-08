Getreidefläche so klein wie nie

Hannover Die Anbaufläche für Getreide in Niedersachsen war noch nie so klein wie in diesem Jahr. Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen in Hannover mitteilte, wurde 2020 auf 744 000 Hektar Getreide angebaut – der geringste Umfang seit 1948. Auch der Ertrag pro Hektar sei in vielen Regionen geringer ausgefallen als üblich. Der nasse Herbst 2019 habe die Weizenbestellung auf einigen Böden erschwert oder sogar unmöglich gemacht.