Grippeimpfstoff ausreichend vorhanden

Hannover Gesundheitsministerium und beispielsweise auch Ärzte rufen aktuell zum Impfen gegen die Grippe auf. Zusätzlich zu den 1,4 Millionen bestellten Impfdosen für ganz Niedersachsen stockt der Bund die Zahl um eine weitere Million auf. Damit stehen in dieser Saison doppelt so viele Impfdosen zur Verfügung wie in der vergangenen verabreicht wurden. „Grundsätzlich müsste der Impfstoff also ausreichen“, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen auf Nachfrage der NWZ. Trotzdem könne nicht ausgeschlossen werden, dass es lokale und regionale Engpässe gebe.